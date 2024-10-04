Глава X5 назвал серьезную проблему для развития продуктовых ретейлеров
Нехватка «операционного персонала» станет на ближайшие 5–10 лет «серьезным вызовом» для сферы ретейла, заявил генеральный директор X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман на конференции Х5 Dialog, трансляцию которой вел РБК.
В связи с этим, рассказал он, на ближайшие 3–5 лет важным фактором в стратегии X5 станет автоматизация и роботизация на фоне дефицита рабочей силы. Шехтерман отметил, что важным для компании будет рост без увеличения персонала.
Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов рассказал в интервью «Коммерсанту», что в компании сейчас работают 392 тыс. сотрудников, а дефицит кадров он назвал «триггером трансформации рынка». «Мы исходим в наших планах из того, что 30% активностей, которые сегодня выполняет человек, можно автоматизировать, причем с одновременным повышением скорости и качества работы», — заявил он.
Салахутдинов привел в пример внедрение касс самообслуживания, на которые в сети приходится примерно половина трафика, а в некоторых магазинах — 85%. «Не исключаю, что скоро работа кассира, постоянно сидящего за терминалом, уйдет в прошлое», — предполагает он.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года назвала дефицит кадров главной проблемой российской экономики. «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — сказала она. Аналогичную оценку насчет влияния дефицита кадров на промышленность делал и Минпромторг.
Уровень безработицы в России снижается на протяжении последних лет. В апреле 2024 года он достиг исторического минимума в 2,6%. Президент России Владимир Путин называл рекордные данные «хорошим интегрированным показателем состояния экономики». Однако, поскольку безработицы в стране почти нет, рынок труда в России не заполнен в полном объеме, отмечал он.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов