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Глава X5 назвал серьезную проблему для развития продуктовых ретейлеров

Гендиректор X5 назвал дефицит кадров серьезным вызовом для ретейла в ближайшие годы. Для преодоления этой проблемы сеть будет автоматизировать процессы. По словам его заместителя, это может затронуть около 30% процессов
X5 Group FIVE ₽0 Купить
Игорь Шехтерман
Игорь Шехтерман (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нехватка «операционного персонала» станет на ближайшие 5–10 лет «серьезным вызовом» для сферы ретейла, заявил генеральный директор X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман на конференции Х5 Dialog, трансляцию которой вел РБК.

В связи с этим, рассказал он, на ближайшие 3–5 лет важным фактором в стратегии X5 станет автоматизация и роботизация на фоне дефицита рабочей силы. Шехтерман отметил, что важным для компании будет рост без увеличения персонала. 

Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов рассказал в интервью «Коммерсанту», что в компании сейчас работают 392 тыс. сотрудников, а дефицит кадров он назвал «триггером трансформации рынка». «Мы исходим в наших планах из того, что 30% активностей, которые сегодня выполняет человек, можно автоматизировать, причем с одновременным повышением скорости и качества работы», — заявил он.

Салахутдинов привел в пример внедрение касс самообслуживания, на которые в сети приходится примерно половина трафика, а в некоторых магазинах — 85%. «Не исключаю, что скоро работа кассира, постоянно сидящего за терминалом, уйдет в прошлое», — предполагает он.

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Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года назвала дефицит кадров главной проблемой российской экономики. «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — сказала она. Аналогичную оценку насчет влияния дефицита кадров на промышленность делал и Минпромторг.

Уровень безработицы в России снижается на протяжении последних лет. В апреле 2024 года он достиг исторического минимума в 2,6%. Президент России Владимир Путин называл рекордные данные «хорошим интегрированным показателем состояния экономики». Однако, поскольку безработицы в стране почти нет, рынок труда в России не заполнен в полном объеме, отмечал он.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Игорь Шехтерман X5 Retail Group автоматизация торговые сети дефицит кадров ретейл
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