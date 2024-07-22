 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Маск назвал сроки массового производства человекоподобных роботов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Tesla будет использовать человекоподобных роботов в 2025 году и выйдет на их массовое производство к 2026 году, сообщил Илон Маск на личной странице в соцсети X.

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы», — написал предприниматель.

Маск призвал США отправить астронавтов на Марс
Общество
Илон Маск

По его словам, сначала таких роботов будет немного, так как они будут предназначаться для внутреннего использования Tesla. Их массовое производство для использования другими компаниями планируют запустить к 2026 году.

В апреле агентство Reuters узнало, что Tesla Илона Маска планирует разработать беспилотные роботакси. Ранее источники агентства говорили, что компания намерена начать производство нового массового электромобиля — компактного кроссовера Redwood. Однако затем Tesla отказалась от этих планов в пользу роботакси.

Теги
Персоны
Илон Маск Tesla роботы производство
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск призвал США отправить астронавтов на Марс
Общество
Маск объяснил решение перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии
Общество
Маск запланировал жертвовать на кампанию Трампа по $45 млн в месяц
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Раскрыта суть дела приговоренного в Белоруссии к смертной казни немца Общество, 21:09
«Новый уровень неопределенности». Как решение Байдена повлияет на рынки Инвестиции, 20:42
Валиева впервые вышла на лед в шоу после дисквалификации за допинг Спорт, 20:37
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 20:27
В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка» Общество, 20:25
С сайта МОК пропала информация о трансляциях Олимпиады в России Спорт, 20:12
SWOT-анализ: что это, зачем нужен, как его сделать и использовать База знаний, 20:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Маск назвал сроки массового производства человекоподобных роботов Общество, 20:03
Экс-судью из Краснодарского края приговорили к 8,5 годам за взятку Общество, 20:00
МАК установил обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье Общество, 19:41
Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове Политика, 19:29
В Кабардино-Балкарии оштрафовали родителей, не вставших под гимн в школе Политика, 19:24
Обещавший пнуть Мбаппе футболист ушел в «Астон Виллу» за рекордную сумму Спорт, 19:13
В Новороссийске отменили торжества в честь Дня ВМФ Общество, 19:12