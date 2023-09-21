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Правительство назвало дату запрета на экспорт из России бензина и дизеля

Ограничение на экспорт бензина и дизтоплива начало действовать с 21 сентября
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива начали действовать с 21 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, датированном 21 сентября.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому поставлять бензин и дизтопливо за границу можно только российским организациям, расположенным на территории города Байконур (Казахстан) или комплекса Байконур, а также на архипелаге Шпицберген.

При этом ограничения не коснутся стран — членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. Также документ разрешает экспорт бензина и дизтоплива в рамках международных транзитных перевозок, которые осуществляются за пределами страны, а также перевозок между частями российской территории и иностранными государствами.

Как заявили в Минэнерго, ограничение носит временный характер. Оно призвано повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен.

Рост цен на бензин в связи с увеличением его биржевой стоимости продолжается последние несколько недель. В начале сентября цена марки «Премиум-95» в европейской части России обновляла рекорды несколько дней подряд и впервые достигла 75 тыс. руб. за тонну, следовало из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В настоящий момент цена «Премиум-95» составляет 66 521 руб. за тонну.

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В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. В то же время он тогда сказал, что «в целом» производители и правительство уже договорились, как дальше действовать в этой ситуации.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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