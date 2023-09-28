Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС и обеспечить баланс спроса и предложения на юге России. Он пообещал «жесткие регуляторные меры», если ситуация не изменится

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Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, а также «привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов». Об этом он заявил на внеочередном совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что снижение цен на топливо в рознице должно произойти в ближайшее время. При этом до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации топлива не должен снижаться. Также Новак поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах России, где местные аграрии жаловались на дефицит бензина.

В публикации говорится, что таможенной и налоговой службам поручено контролировать соблюдение запрета на экспорт бензина и дизеля. Портовые приграничные базисы будут закрыты для вывоза бензина, а хранящееся в цистернах топливо направлено на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — приводятся слова Новака в сообщении.

На фоне продолжающегося в течение нескольких месяцев роста цен на бензин российские власти с 21 сентября ввели запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Мера не касается поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию.

В Минэнерго пояснили, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива (когда участники рынка покупают его на внутреннем рынке по внутрироссийским ценам и продают за рубежом по более высоким) и насытить внутренний рынок, увеличив предложение, что может привести к дополнительному снижению цен.

Запрет будет действовать до стабилизации ситуации на топливном рынке, заявили в Кремле.