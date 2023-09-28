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Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Новак поручил принять срочные меры по снижения цен на топливо на заправках
Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС и обеспечить баланс спроса и предложения на юге России. Он пообещал «жесткие регуляторные меры», если ситуация не изменится
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, а также «привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов». Об этом он заявил на внеочередном совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что снижение цен на топливо в рознице должно произойти в ближайшее время. При этом до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации топлива не должен снижаться. Также Новак поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах России, где местные аграрии жаловались на дефицит бензина.

В публикации говорится, что таможенной и налоговой службам поручено контролировать соблюдение запрета на экспорт бензина и дизеля. Портовые приграничные базисы будут закрыты для вывоза бензина, а хранящееся в цистернах топливо направлено на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — приводятся слова Новака в сообщении.

На фоне продолжающегося в течение нескольких месяцев роста цен на бензин российские власти с 21 сентября ввели запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Мера не касается поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию.

В Минэнерго пояснили, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива (когда участники рынка покупают его на внутреннем рынке по внутрироссийским ценам и продают за рубежом по более высоким) и насытить внутренний рынок, увеличив предложение, что может привести к дополнительному снижению цен. 

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Запрет будет действовать до стабилизации ситуации на топливном рынке, заявили в Кремле.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Новак бензин нефть АЗС
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