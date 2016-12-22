Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста

В рамках реализации пенсионной реформы каждый регион будет регулярно отчитываться о численности работников предпенсионного возраста и следить за их трудоустройством, узнал РБК

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После объявления правительства о повышении пенсионного возраста Роструд (находится в ведении Министерства труда) направил в регионы рекомендации по мониторингу трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Власти субъектов должны сформировать перечни предприятий и организаций, где работают «предпенсионеры», следить за численностью таких работников и регулярно предоставлять данные для подготовки доклада в правительство. Соответствующее письмо есть в распоряжении РБК.

«Федеральная служба по труду и занятости предлагает предусмотреть проведение соответствующих мероприятий, в том числе: формирование перечня предприятий и организаций, в которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, организация мониторинга численности работников предпенсионного возраста этих предприятий и организаций», — говорится в документе. «Для осуществления комплекса мер, направленных на обеспечение защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, Рострудом проводится мониторинг реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. Обобщение и анализ поступивших из регионов данных будут подготовлены в конце сентября», — сообщили РБК в Роструде.

Ежеквартальный мониторинг

В Минтруде РБК сообщили, что регионы будут предоставлять эти данные ежеквартально, на их основе будут формироваться отчеты. «Первый ежеквартальный отчет будет сформирован в конце октября», — сообщили в пресс-службе Минтруда. Кроме результатов мониторинга из регионов, при подготовке доклада в правительство Минтруд будет использовать данные системы персонифицированного учета Пенсионного фонда России.

Как пояснили в министерстве, в первую очередь мониторинг численности работников предпенсионного возраста касается мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть первых поколений, подпадающих под переходный период пенсионной реформы. Эти мужчины и женщины должны были выйти на пенсию в 2019 году, но задержатся на рынке труда еще на год.

Сейчас предпенсионным считается возраст за два года до выхода на пенсию в общем порядке. Но президент Владимир Путин предложил расширить его с двух до пяти лет, пока идет переходный период реформы (то есть до 2028 года). Если ориентироваться на предложение Путина, в России на 1 января 2018 года проживали 5 млн женщин и 4,9 млн мужчин предпенсионного возраста (данные Росстата).

Роструд рекомендовал местным властям провести совещания с работодателями регионального и муниципального уровня «по вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста», следует из документа. Кроме того, регионам предложено организовать адресную работу с предпенсионерами, принимать превентивные меры по содействию в их трудоустройстве и организовать мониторинг занятости граждан предпенсионного возраста.

Пенсионная реформа

Правительство в середине июня предложило повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. По расчетам властей, главными «бенефициарами» пенсионной реформы станут неработающие пенсионеры. Их пенсии будут в среднем расти на 1 тыс. руб. в год и в 2024 году достигнут 20 тыс. руб. Экономия от повышения пенсионного возраста за шесть лет превысит 3 трлн руб., и все эти средства будут направлены на рост пенсий опережающими инфляцию темпами, заверял министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В текущей версии законопроекта пока не прописан механизм индексации пенсий, предусматривающий их ежегодное увеличение выше инфляции.

Президент 29 августа выступил с телеобращением к россиянам, в котором предложил смягчить пенсионную реформу. Главное изменение коснулось женщин — пенсионный возраст для них повысят на пять, а не на восемь лет. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково — на пять лет, переход займет десять лет — до 2028 года. Из-за того что пенсионный возраст для женщин поднимут до 60, а не до 63 лет, экономия бюджетной системы от пенсионной реформы сократится на 3,6 трлн руб. за шесть лет, с 2029 по 2035 год, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Путин предложил предоставить гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, возможность выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Среди его других инициатив, которые будут оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта, — выплаты с 2019 года сельским жителям 25-процентной надбавки к пенсии, пенсионные льготы многодетным матерям, повышенное пособие по безработице (11,3 тыс. руб.) для предпенсионеров. Общая стоимость инициатив президента оценивается в 511 млрд руб. в период 2019–2024 годов.