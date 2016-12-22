Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста

После объявления правительства о повышении пенсионного возраста Роструд (находится в ведении Министерства труда) направил в регионы рекомендации по мониторингу трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Власти субъектов должны сформировать перечни предприятий и организаций, где работают «предпенсионеры», следить за численностью таких работников и регулярно предоставлять данные для подготовки доклада в правительство. Соответствующее письмо есть в распоряжении РБК.
«Федеральная служба по труду и занятости предлагает предусмотреть проведение соответствующих мероприятий, в том числе: формирование перечня предприятий и организаций, в которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, организация мониторинга численности работников предпенсионного возраста этих предприятий и организаций», — говорится в документе. «Для осуществления комплекса мер, направленных на обеспечение защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, Рострудом проводится мониторинг реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. Обобщение и анализ поступивших из регионов данных будут подготовлены в конце сентября», — сообщили РБК в Роструде.
Ежеквартальный мониторинг
В Минтруде РБК сообщили, что регионы будут предоставлять эти данные ежеквартально, на их основе будут формироваться отчеты. «Первый ежеквартальный отчет будет сформирован в конце октября», — сообщили в пресс-службе Минтруда. Кроме результатов мониторинга из регионов, при подготовке доклада в правительство Минтруд будет использовать данные системы персонифицированного учета Пенсионного фонда России.
Как пояснили в министерстве, в первую очередь мониторинг численности работников предпенсионного возраста касается мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть первых поколений, подпадающих под переходный период пенсионной реформы. Эти мужчины и женщины должны были выйти на пенсию в 2019 году, но задержатся на рынке труда еще на год.
Сейчас предпенсионным считается возраст за два года до выхода на пенсию в общем порядке. Но президент Владимир Путин предложил расширить его с двух до пяти лет, пока идет переходный период реформы (то есть до 2028 года). Если ориентироваться на предложение Путина, в России на 1 января 2018 года проживали 5 млн женщин и 4,9 млн мужчин предпенсионного возраста (данные Росстата).
Роструд рекомендовал местным властям провести совещания с работодателями регионального и муниципального уровня «по вопросам соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста», следует из документа. Кроме того, регионам предложено организовать адресную работу с предпенсионерами, принимать превентивные меры по содействию в их трудоустройстве и организовать мониторинг занятости граждан предпенсионного возраста.
Пенсионная реформа
Правительство в середине июня предложило повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. По расчетам властей, главными «бенефициарами» пенсионной реформы станут неработающие пенсионеры. Их пенсии будут в среднем расти на 1 тыс. руб. в год и в 2024 году достигнут 20 тыс. руб. Экономия от повышения пенсионного возраста за шесть лет превысит 3 трлн руб., и все эти средства будут направлены на рост пенсий опережающими инфляцию темпами, заверял министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В текущей версии законопроекта пока не прописан механизм индексации пенсий, предусматривающий их ежегодное увеличение выше инфляции.
Президент 29 августа выступил с телеобращением к россиянам, в котором предложил смягчить пенсионную реформу. Главное изменение коснулось женщин — пенсионный возраст для них повысят на пять, а не на восемь лет. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково — на пять лет, переход займет десять лет — до 2028 года. Из-за того что пенсионный возраст для женщин поднимут до 60, а не до 63 лет, экономия бюджетной системы от пенсионной реформы сократится на 3,6 трлн руб. за шесть лет, с 2029 по 2035 год, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
Путин предложил предоставить гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, возможность выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Среди его других инициатив, которые будут оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта, — выплаты с 2019 года сельским жителям 25-процентной надбавки к пенсии, пенсионные льготы многодетным матерям, повышенное пособие по безработице (11,3 тыс. руб.) для предпенсионеров. Общая стоимость инициатив президента оценивается в 511 млрд руб. в период 2019–2024 годов.
Бизнес просит стимулы
Президент предложил дополнительные гарантии по защите интересов граждан старших возрастов на рынке труда. Путин поддержал идею ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Кроме того, Путин поручил правительству утвердить специальную программу по повышению квалификации для предпенсионеров. Глава Минтруда Максим Топилин говорил, что федеральный бюджет будет тратить на нее 5 млрд руб. ежегодно.
Бизнес-объединения считают, что уголовная ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста — это слишком жестко, нужны не угрозы, а стимулы. Так, «Деловая Россия» предлагает ограничиться административной ответственностью, заявил глава объединения Алексей Репик на заседании координационного совета «Деловой России» при участии замминистра труда Андрея Пудова. Введение уголовной ответственности может привести к тому, что предприниматели будут увольнять сотрудников старших возрастов до наступления предпенсионного возраста, сообщил РБК один из участников встречи.
«Деловая Россия» предлагает освободить работодателей от необходимости уплачивать взносы в ПФР за работников, достигших нового пенсионного возраста. РСПП выступает за то, чтобы снизить взносы с зарплат работников предпенсионного возраста до 14–15% (с текущих 22%). Торгово-промышленная палата РФ считает, что было бы целесообразно уменьшить эти платежи хотя бы до 20%.