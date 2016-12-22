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Голикова назвала точную стоимость смягчения пенсионной реформы
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Голикова назвала точную стоимость смягчения пенсионной реформы
Экономика, 20:00
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Голикова назвала точную стоимость смягчения пенсионной реформы
Инициативы президента по смягчению пенсионной реформы обойдутся в 511 млрд руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Это меньше суммы, которую соцблок называл прежде
Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для реализации предложений президента Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы потребуется 511 млрд руб., заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в пятницу, 31 августа. Ранее социальный и финансово-экономический блоки правительства разошлись в оценках стоимости смягчения пенсионной реформы.

«Назывались разные цифры. Где-то они были частично неправильно поняты. Мы потом с Антоном Германовичем [Силуановым] согласовали, и теперь мы пришли к абсолютно единому пониманию, сколько это стоит», — заявила Голикова.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что инициативы президента по смягчению пенсионной реформы обойдутся в 500 млрд руб. дополнительных расходов за шесть лет. Голикова в тот же день предоставила другие цифры, из которых следовало, что дополнительные расходы (по сравнению с первоначальным вариантом повышения пенсионного возраста, предложенным правительством) в 2019–2024 годах составят 756 млрд руб.

На пресс-конференции Голикова уточнила, что стоимость смягчения пенсионной реформы составит 511 млрд руб. «Сразу скажу, почему произошло такое отклонение, чтобы снять возможные вопросы. Потому что инициатива президента относительно установления льготы на полгода по первым годам выхода на пенсию, она подлежала очень быстрому расчету. Мы пришли к разным цифрам, но потом в конечном итоге их согласовали», — объяснила Голикова.

В числе других мер Путин предложил дать возможность мужчинам 1959–1960 годов рождения и женщинам 1964–1965 годов рождения выйти на пенсию на полгода раньше. «Для примера: человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», — сказал президент. Голикова изначально сообщила, что эта инициатива обойдется в 490 млрд руб. дополнительных пенсионных расходов относительно правительственного варианта реформы. «Эта цифра и была предметом нашего согласования с Министерством финансов. Сейчас мы оцениваем ее почти в 300 млрд руб.», — указала вице-премьер.

«2019–2024 годы — это 511 млрд руб., но это без учета тех расходов, которые будут возникать в федеральном бюджете и в бюджетах регионов в связи с льготами по недвижимости, земле, транспорту, ЖКХ, поскольку это подлежит отдельному, более скрупулезному обсчету. Но мы за это не очень переживаем, потому что они и не считались в балансе до этого, поскольку был установлен пенсионный возраст 55 и 60», — сказала вице-премьер.

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Главное изменение, которое предложил Путин, — увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет (до 60 лет, а не до 63). Недополучение доходов Пенсионного фонда, на которые рассчитывало правительство в случае установления женщинам пенсионного возраста 63 года, составит 3,6 трлн руб. за период с 2029 по 2035 год, сообщила Голикова.

Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России 29 августа. Глава государства объявил о мерах по смягчению пенсионной реформы. Путин предложил повысить пенсионный возраст женщин на пять, а не на восемь лет, объяснив это «особым, бережным» отношением к ним в стране. Президент также предложил расширить период предпенсионного возраста с двух до пяти лет до выхода на пенсию. И защитить права этой категории граждан — повысить для них пособие по безработице до 11,3 тыс. руб., ужесточить ответственность вплоть до уголовной для работодателей за увольнение «предпенсионеров».

Путин также пообещал сохранить льготы для граждан, которые выйдут на пенсию позже, чем они рассчитывали: федеральные льготы пенсионеров для них продолжат действовать начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. В первую очередь речь идет о налогах на недвижимость и землю (так называемый налог на шесть соток), которые пенсионеры не платят. Президент заявил, что рассчитывает, что власти субъектов также сохранят региональные льготы в старых пенсионных границах на переходный период. Региональные льготы касаются ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта, проезда в общественном транспорте и т.д.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Татьяна Голикова , пенсионная реформа , пенсионный возраст
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