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Военная операция на Украине ,  
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Путин исключил переход российской экономики на военные рельсы

Путин: экономика России не переводится на военные рельсы, несмотря на трудности
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин заявил, что экономика России не переводится на «военные рельсы», несмотря на все трудности. Также, по его словам, Москва концентрирует усилия и ресурсы на развитие ОПК
Фото: Владислав Бурнашев / ТАСС
Фото: Владислав Бурнашев / ТАСС

Российская экономика, несмотря на «все сложности сегодняшнего дня», не переводится на «военные рельсы», заявил президент Владимир Путин на 12-м съезде Федерации независимых профсоюзов России.

По его словам, Россия концентрирует усилия, «административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства», передает ТАСС.

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В начале февраля Путин заявил, что за последние 1,5 года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России создали более 520 тыс. новых рабочих мест. Президент также указывал, что на подобных предприятиях идет работа в три смены. «Осваивается выпуск принципиально новой техники. При этом объемы производства постоянно растут: день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу. За год по ряду показателей увеличиваются не на проценты, а в разы», — сказал он.

В России после начала военной операции кратно увеличилось производство оборонной продукции. Глава государства в июне 2023 года говорил, что производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз.

Министр сухопутных войск США Кристин Вормут говорила, что Россия продемонстрировала способность поддерживать свой ОПК, несмотря на введенные Западом санкции. Москва считает все ограничения западных стран незаконными.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что экономика России продемонстрировала устойчивость к давлению со стороны западных стран. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский ВВП вырос на 3,6% в 2023 году.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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