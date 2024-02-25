В Белом доме заявили об устойчивости российской экономики
Российская экономика продемонстрировала устойчивость к давлению со стороны Запада, которому необходимо продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
На просьбу журналистки прокомментировать рост российской экономики по итогам 2023 года (на 3,6%) на фоне «мощнейших санкций» со стороны Запада, Салливан заявил: «Экономика России, с точки зрения (обеспечения функционирования) военной машины, оказалась устойчивой, и нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Мы должны быть неумолимы».
Он подчеркнул, что США и союзники намереваются далее проводить «терпеливую и кропотливую работу» по введению новых санкций против России, чтобы сократить ее экономические возможности. «То, что они делают, — это расходование резервов. Они наполовину или даже больше истощили военный запас, который у них был до войны. И это будет иметь цену для России в долгосрочной перспективе», — добавил советник президента США.
После начала российской спецоперации на Украине и рекордного количества санкций со стороны западных стран российская экономика начала сокращаться и по итогам 2022 года упала на 2,1% (Росстат в конце прошлого года пересмотрел данные по экономическому спаду, улучшив показатели до минус 1,2%). Западные страны рассчитывали на более серьезное падение российской экономики из-за санкций. Так, президент США Джо Байден еще в марте 2022 года прогнозировал, что в ближайшие годы страну ожидает двукратное сокращение ВВП. «Экономика России была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира. Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века, теперь вы страна XIX века», — заявил тогда Байден.
Несмотря на прогнозы Байдена ВВП России после небольшого падения в 2022 году возобновил рост. По итогам 2023 года он может составить 4%, говорил президент России Владимир Путин. Минэкономразвития и в 2024-м, и в 2025 году прогнозирует рост российского ВВП на уровне 2,3%. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5–1,5%.
Экономике России необходимо прирастать темпами, превышающими 3% в год, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы», — отмечал он.
Российские власти неоднократно критиковали западные страны за незаконные санкции. В сентябре прошлого года Путин заявил о завершении восстановления экономики после санкций.
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