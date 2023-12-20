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Россия в октябре более чем в два раза снизила вложения в госдолг США

Россия в октябре сократила вложения в госдолг США с $73 млн до $31 млн
Объем вложений сократился до уровня августа после роста до $73 млн в сентябре. ЦБ заявлял, что у него нет гособлигаций США, колебания объема вложений эксперты связывали с ценными бумагами граждан и компаний
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Россия в октябре более чем в два раза сократила объем вложений в американские гособлигации: с $73 млн в сентябре до $31 млн, следует из данных Минфина США. Такая же сумма вложений была в августе этого года.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в октябре пришлось $28 млн, на краткосрочные — $3 млн. По сравнению с сентябрем размер первых сократился на $33 млн, вторых — на $9 млн. В августе, соответственно, они составляли $26 млн и $5 млн.

На уровне до $40 млн объем вложений в этом году находился с апреля по август. В марте он составлял $77 млн, в следующем месяце упал до $35 млн.

Резкое падение объема вложений произошло в 2022-м: в начале года вложения составляли $4,5 млрд, в марте они снизились до $2 млрд и были на этом уровне в течение девяти месяцев, в декабре упали до $629 млн.

Эксперты объяснили, почему выросли российские вложения в гособлигации США
Экономика
Здание Минфина США

Из данных за период с января 2020 года по август 2023-го наибольший уровень вложений был в феврале 2020-го — более $12,5 млрд.

Центробанк России после появления данных о двукратном росте объемов вложений в сентябре сообщил, что у него нет казначейских обязательств США. Опрошенные РБК эксперты объяснили, что рост мог быть связан с американскими гособлигациями у российских граждан и компаний.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов говорил, что на тот объем роста частные инвесторы вряд ли могли купить гособлигации, речь шла о крупном капитале. Он допускал, что это могли быть «технические покупки для обмена активами с иностранцами через ценные бумаги». Частные инвесторы могли бы делать вложения в случае, если они являются обладателями нескольких паспортов, отметил Тузов.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко отмечала, что держатели облигаций из России могли нарастить вложения из-за роста нефтяных котировок, давшей избыточную ликвидность, и увеличения доходностей гособлигаций США.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдолг США гособлигации Минфин США
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