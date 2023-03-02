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Внешний госдолг России сократился впервые за три года

Внешний госдолг России снизился впервые за три года и составил ₽4,039 трлн

В 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Так, по итогам 2019 года объем внешнего госдолга достиг 3,395 трлн руб. В 2020 году он вырос до 4,189 трлн руб., а в 2021 году — до 4,435 трлн руб. По итогам 2022 года эта сумма сократилась до 4,039 трлн руб., сообщили агентству в Счетной палате.

Объем общего госдолга по итогам 2022 года ведомство оценило в 22,82 трлн руб. или 17,1% от ВВП. Это значение также понизилось на один процентный пункт, уточнили в Счетной палате.

С конца февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине и последовавших западных санкций, ставки на рынке, в том числе на долговом, резко взлетели. Тогда ЦБ внепланово поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%, но затем в несколько этапов снизил ее. Сейчас она составляет 7,5% годовых.

На фоне роста ставок Минфин прекратил размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), которые являются ориентиром для всех ставок на облигационном рынке, с февраля 2022 года. В октябре ведомство возобновило проведение аукционов.

Теги
госдолг Счетная палата
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