Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

США были посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти, однако свои объемы производства они при этом снижать не обязаны, заявил Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters. При этом американский лидер отметил, что США в свою очередь объемы добычи нефти уменьшать не обязаны, и добавил, что не идет по этому вопросу ни на какие уступки Москве и Эр-Рияду.

По словам министра энергетики США Дэна Брулетта, Белый дом «оптимистично» настроен на то, что Россия и Саудовская Аравия придут к соглашению в «ближайшие несколько дней», сообщил источник агентства.

Помимо этого, Трамп заявил, что власти США помогут нефтяным компаниям страны, пострадавшим от падения спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса, чтобы те остались в «хорошей форме». Об этом он сообщил после встречи с представителями отрасли, в том числе с главами Chevron, Exxon Mobil и Occidental Petroleum.

В качестве меры поддержки власти США разрешат нефтяным компаниям хранить избыточную нефть, которая у них накопилась из-за низкого спроса, в Стратегическом нефтяном резерве страны (SPR) для продажи в будущем по более высоким ценам. Трамп отметил, что эти компании заслуживают помощи государства, поскольку они «долгое время удерживали США на плаву».