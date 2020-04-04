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Падение цен на нефть ,  
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Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

США были посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти, однако свои объемы производства они при этом снижать не обязаны, заявил Трамп
Фото: Doug Mills / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters. При этом американский лидер отметил, что США в свою очередь объемы добычи нефти уменьшать не обязаны, и добавил, что не идет по этому вопросу ни на какие уступки Москве и Эр-Рияду.

По словам министра энергетики США Дэна Брулетта, Белый дом «оптимистично» настроен на то, что Россия и Саудовская Аравия придут к соглашению в «ближайшие несколько дней», сообщил источник агентства.

Помимо этого, Трамп заявил, что власти США помогут нефтяным компаниям страны, пострадавшим от падения спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса, чтобы те остались в «хорошей форме». Об этом он сообщил после встречи с представителями отрасли, в том числе с главами Chevron, Exxon Mobil и Occidental Petroleum.

В качестве меры поддержки власти США разрешат нефтяным компаниям хранить избыточную нефть, которая у них накопилась из-за низкого спроса, в Стратегическом нефтяном резерве страны (SPR) для продажи в будущем по более высоким ценам. Трамп отметил, что эти компании заслуживают помощи государства, поскольку они «долгое время удерживали США на плаву».

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США
Экономика

2 апреля Трамп заявил, что кронпринц Саудовской Аравии и президент России Владимир Путин провели переговоры, и выразил надежду, что они помогут убрать с мирового рынка 10–15 млн баррелей нефти и повысить цены. После этого сообщения стоимость нефти марки Brent подскочила почти в полтора раза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом информацию об этих переговорах опроверг. Однако на следующий день Путин провел совещание с главами российских нефтяных компаний, в ходе которого заявил, что Россия готова объединить усилия и вместе с другими странами ОПЕК и США сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки. Штаты при этом ранее не участвовали в сокращениях, а последний раз регулировали добычу полвека назад.

Из-за эпидемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть. Страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия выступала за сохранение действовавших условий, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении объемов. В результате в странах прежнего альянса с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, Дональд Трамп
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