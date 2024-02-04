Пост посольства США о жирафах собрал тысячи жалоб на фондовый рынок КНР

Тысячи пользователей в Китае пожаловались на состояние экономики страны в комментариях к посту посольства США о защите жирафов, сообщает Bloomberg.

В пятницу вечером посольство разместило в соцсети Weibo сообщение о том, как ученые используют спутниковые данные для защиты жирафов и среды их обитания в США. К вечеру субботы пост собрал около 53 тыс. комментариев, в которых пользователи выразили недовольство из-за экономической ситуации и недавнего обвала фондового рынка Китая.

Аккаунт американского диппредставительства стал одной из немногих платформ, где китайские граждане могут критиковать власти, отмечает агентство. Официальные аккаунты китайских органов власти или СМИ обычно либо отключают функцию комментариев, либо показывают только избранные из них. Например, под пятничным постом Китайской комиссия по регулированию ценных бумаг о заседании Госсовета не было ни одного комментария, пишет Bloomberg.

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