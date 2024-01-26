Bloomberg: США опередили Китай в гонке за первую экономику мира

Bloomberg сообщил о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая

По результатам 2023 года экономика США оказалась успешнее китайской вопреки прогнозам многих экономистов, ожидавших обратного. Теперь специалисты предупреждают об угрозе «вековой стагнации» из-за политики Си Цзиньпина

Фото: China Photos / Getty Images

США вырвались в лидеры гонки с Китаем за звание первой экономики мира: так, за прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%, сообщил Bloomberg. Номинальное выражение ВВП означает отсутствие поправок на инфляцию.

Агентство пишет, что такие результаты подсвечивают более широкую тенденцию: американская экономика выходит из пандемии коронавируса в лучшем положении, чем китайская. Это видно по ситуации на фондовом рынке: акции компаний из США достигли на текущей неделе рекордных максимов, тогда как китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами.

«Это поразительный поворот судьбы», — оценил динамику Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете. Он подчеркнул, что экономические успехи Вашингтона на фоне проблем Пекина порождают сомнения в способности Китая обогнать экономику США.

Bloomberg напоминает, что в начале 2023 года многие аналитики ожидали рецессии в США в связи с повышением ФРС ключевой ставки для борьбы с рекордной за десятилетия инфляцией, а для Китая специалисты спрогнозировали стремительное восстановление, поскольку тот принял решение открыть экономику после строгих ковидных ограничений.

Сейчас руководство Китая борется с худшей дефляцией за последнюю четверть века и тяжестью многолетнего кризиса на рынке недвижимости. Экспорт, некогда важная опора для экономического роста, снизился в 2023 году, уровень безработицы среди молодежи резко вырос, а муниципальные власти набрали слишком много кредитов.

Значительную роль в ослаблении экономики Китая сыграли авторитарные тенденции в управлении страной ее лидером Си Цзиньпинем, особенно во время пандемии коронавируса, пояснил Bloomberg глава Института международной экономики Петерсона Адам Позен. По его мнению, это заставляет малый бизнес и домохозяйства Китая копить деньги из-за неуверенности в будущем.

В этом году экономический рост Китая сократится до 4,5% или даже больше, прогнозируют опрошенные The New York Times западные экономисты. Они отмечают, что речь идет не о циклическом спаде, а о резком снижении, которое может длиться много лет, образуя «вековую стагнацию». Цены снижаются до уровней, которых Китай не видел со времен финансового кризиса 2009 года.

«Вековая стагнация — по сути, хронический избыток сбережений, ведущий к медленному экономическому росту, дефляции, пузырям активов и финансовым затруднениям — переместилась из Западного полушария в Китай», — указывал бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.