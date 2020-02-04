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ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

В организации согласились с тем, что Россия в целом не нарушала ее нормы и не ставила чрезмерные препятствия на пути импорта вагонов и локомотивов с Украины
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов. Об этом говорится в решении апелляционного органа, опубликованном (*pdf) на сайте ВТО.

Участники апелляционной комиссии рекомендовали органу по разрешению споров ВТО потребовать от России привести ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования, в том числе вагонов, в соответствие с требованиями международного соглашения о технических барьерах в торговле. Вместе с тем апелляционный орган установил, что Украина не смогла в полной мере доказать ошибочность предыдущего решения и подтвердить, что Россия неправомочно ограничивала импорт техники с Украины.

В Минэкономразвития сообщили РБК, что ведомство удовлетворено решением апелляционного органа. В пресс-службе министерства пояснили, что после изучения материалов дела арбитры пришли к выводу, что в них «не содержится достаточных фактов для того, чтобы признать меры Российской Федерации нарушением правил ВТО, в частности статей 5.1.1 и 5.1.2 (излишние препятствия для международной торговли. — РБК) соглашения ВТО о технических барьерах в торговле».

Вместе с тем апелляционный орган подтвердил вывод третейской группы о том, что непризнание сертификатов на отдельную железнодорожную продукцию из Украины было нарушением соглашения о технических барьерах в торговле.

«Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Российскую Федерацию было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин», констатировали в Минэкономразвития.

В пресс-службе Минтранса отказались прокомментировать РБК решение апелляционного органа ВТО.

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Экономика

Иск Украины к России по железнодорожным вагонам, локомотивам и стрелочному оборудованию был первой жалобой Киева в ВТО на действия Москвы после 2014 года. В Киеве настаивали на том, что власти России с 2013 года «без достаточных оснований» ввели запреты на закупку украинской техники. В 2013 году, до введения ограничений, Украина поставила в Россию локомотивов на $1,7 млрд. К 2017 году общая стоимость всех отправленных Украиной на экспорт железнодорожных локомотивов составила менее $220 млн.

В июле 2018 года ВТО, рассмотрев иск, приняла решение в пользу России. В августе Украина обжаловала это решение.

Авторы: Георгий Тадтаев, Юлия Старостина
При участии: Мария Кокорева
Теги: ВТО, Украина
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