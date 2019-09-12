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Экономика ,  
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Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Торговая организация предписала Украине устранить нарушения, касающиеся антидемпинговых пошлин на поставки из России нитрата аммония. Аналогичный иск Россия также подавала к Евросоюзу
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО.

Документ, среди прочего, предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

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Киев признал проигрыш в ВТО по делу о пошлинах на ввоз селитры из России

Речь идет о споре, который Россия инициировала в отношении Украины в 2015 году. В 2014 году Киев на пять лет ввел в отношении российских удобрений (помимо нитрата аммония позднее в список был добавлен сульфат аммония) пошлины, используя методику «энергокорректировки»: себестоимость продукции из России рассчитывалась не с учетом внутренних цен на энергоносители, а с учетом цен на рынках третьих стран. Как пояснили в Минэкономразвития, комментируя решение Апелляционного органа, Россия оспаривала именно эту методику.

В 2018 году ВТО удовлетворила большинство требований России. Киев сначала признал проигрыш, однако позднее обжаловал решение организации.

В 2015 году Россия также подала аналогичный иск в отношении Евросоюза. В этом случае Минэкономразвития оспаривает применение «энергокорректировки» в отношении поставок нитрата аммония, а также сварочных труб. В ведомстве выразили уверенность, что решение по Украине увеличивает шансы России на выигрыш по делу против ЕС.

Автор: Артём Губенко
Теги: ВТО, судебный процесс, Россия, Украина
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