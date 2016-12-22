Украина проиграла спор по первому иску против России в ВТО

Рассмотрение в ВТО поданного Киевом иска по поводу ограничений на поставки украинских вагонов, введенных Россией, закончилось победой России

Петр Порошенко во время осмотра цехов Крюковского вагоностроительного завода (Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости)

Всемирная торговая организация (ВТО), рассмотрев первый из поданных Украиной исков против России, приняла решение в пользу России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ​директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова.

Речь идет о разбирательстве в ВТО по ограничениям на импорт украинских железнодорожных вагонов. Победу России в споре подтвердили и в пресс-службе Минэкономразвития, отмечает ТАСС.

В октябре 2015 года Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) объявило о подаче в ВТО первой жалобы в отношении России на ограничение закупок украинских товаров. В сообщении МЭРТа отмечалось, что власти России «без достаточных оснований» ввели запреты на закупку локомотивов и железнодорожных вагонов, стрелочных переводов и некоторых других товаров для железной дороги, выпускаемых украинскими предприятиями (Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский стрелочный завод, ОАО «Азовобщемаш» и т. д.).

«Мы считаем эти ограничения, введенные РФ, необоснованными и не соответствующими нормам соглашений ВТО», — заявила тогда замглавы МЭРТа Наталья Никольская.

Экспорт локомотивов в Россию в 2013 году МЭРТ оценивало в $1,7 млрд, что, по данным ведомства, составило 11,8% всего экспорта Украины в Россию. По данным Укрстата, в 2017 году общая стоимость всех отправленных Украиной на экспорт железнодорожных локомотивов составила менее $220 млн, за первые пять месяцев 2018 года — примерно $98 млн. Всего в 2017 году Украина, по данным Укрстата, отправила на экспорт шесть электровозов (пять — в Россию и один — в Казахстан), 15 пассажирских вагонов (все — в Россию) и 2536 грузовых вагонов (из них 2110 — в Россию), тогда как в 2013 году — 31 электровоз (из них 17 — в Россию), 115 пассажирских вагонов (28 — в Россию) и более 20,5 тыс. грузовых вагонов (из них более 15 тыс. — в Россию).