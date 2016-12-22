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Украина обжаловала в ВТО победу России в споре о вагонах
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Украина обжаловала в ВТО победу России в споре о вагонах
Политика, 14:34
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Украина обжаловала в ВТО победу России в споре о вагонах

Украина подала жалобу на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Киева об ограничении Россией поставок украинских вагонов, в котором ВТО встала на сторону Москвы, сообщается на сайте организации.

Жалоба поступила в ВТО в понедельник, 27 августа. На сайте организации уточняется, что, как правило, на рассмотрение апелляции уходит до трех месяцев.

В российском Минэкономразвития заявили, что не будут подавать свою жалобу на решение ВТО, но дадут комментарии организации по украинской апелляции, передает ТАСС.

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В июле ВТО вынесла решение в пользу России.

В октябре 2015 года Минэкономразвития и торговли Украины (МЭРТ) подало жалобу на ограничение поставок железнодорожных вагонов и локомотивов. В Киеве посчитали, что Москва «без достаточных оснований» ввела запрет на закупку данной техники у украинских предприятий.

По оценке МЭРТ, в 2013 году продажи локомотивов России составляли $1,7 млрд и занимали 11,8% от общего экспорта Украины. В 2017 году, по данным Укрстата, общая стоимость железнодорожных локомотивов, отправленных Киевом на экспорт, достигла менее $220 млн.

Теги: Украина , вагоны , апелляция
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