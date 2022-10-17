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Саудовский монарх заявил о ключевой роли королевства в сделке ОПЕК+

Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки раскритиковали США и ЕС. В Белом доме не исключали, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией
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Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в решении стран — участниц сделки ОПЕК+ снизить добычу нефти на рекордные 2 млн барр. в сутки, заявил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает Reuters.

По словам саудовского монарха, Эр-Рияд в рамках своей энергетической стратегии усердно работает над поддержанием стабильности и баланса мировых рынков нефти.

«Это отражено в его [королевства] ключевой роли в заключении и поддержании соглашения ОПЕК+», — подчеркнул король.

В начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 млн барр. в сутки. Вице-премьер России Александр Новак объяснял, что участники группы пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

Президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон может пересмотреть отношения с Эр-Риядом и проработать этот вопрос с конгрессом. Сенаторы Роберт Менендес и Ричард Блюменталь, а также член палаты представителей США Ро Ханна ранее предлагали приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий Саудовской Аравии. Менендес со своей стороны призывал «немедленно заморозить» сотрудничество с Эр-Риядом.

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The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США предлагали Саудовской Аравии на месяц отложить принятие решения о снижении объемов добычи нефти. Однако в ответ Вашингтон получил решительное «нет».

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 11 октября заявила, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. По ее словам, на это, в том числе, указывает принятое ОПЕК+ решение. В Кремле решение организации назвали «победой здравого смысла».
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Саудовская Аравия ОПЕК+ нефть сокращение добычи
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