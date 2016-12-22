Нефть Brent поднялась выше $86 за баррель

За баррель нефти марки Brent по декабрьским фьючерсам на Лондонской бирже давали свыше $86. Предыдущий потолок в $85 за баррель был преодолен два дня назад, 1 октября

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской бирже превысили отметку в $86 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Последний раз порог в $86 за баррель Brent преодолевала 3 ноября 2014 года. По состоянию на 20:35 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла $86,7 за баррель, после чего немного снизилась — до $86,45.

Предыдущий порог, в $85 за баррель, был преодолен 1 октября. Еще двумя днями ранее нефть Brent преодолела отметку в $83 за баррель.

Аналитики Bloomberg ранее связывали продолжающийся рост цен на нефть с перспективой введения санкций США против энергетического сектора Ирана, который является членом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

В начале ноября будут возобновлены ограничения США против иранских нефтетрейдеров и нефтяных компаний, а также вернутся ограничения и на транзакции, совершаемые финансовыми институтами с Центробанком Ирана, и на предоставление услуг иранскому регулятору.