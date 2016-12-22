Нефть Brent установила новый максимум с ноября 2014 года

Североморская нефть торгуется в понедельник выше $84 за баррель. Последний раз нефть этой марки стоила столько почти четыре года назад

Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской бирже превысили отметку $84 за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:00 мск нефть торговалась на уровне $84,42, прибавив по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии более $1,5 (+2,01%). Последний раз за баррель североморской нефти давали выше $84 10 ноября 2014 года.

Нефть дорожает уже несколько дней подряд. Накануне нефть марки Brent преодолела отметку $83, что также стало рекордом с ноября 2014 года. До этого, в начале прошлой недели, баррель нефти марки Brent прибавил сразу более $3, пробив отметку $81.

Как замечает Bloomberg, нефть дорожает на фоне санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также телефонного разговора президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда, в ходе которого стороны обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете антииранских санкций. Разговор состоялся в минувшее воскресенье.

Параллельно, как отмечает Bloomberg, в США вторую неделю подряд снижается количество буровых установок, что свидетельствует о возможном замедлении роста производства и сказывается на росте цен на нефть.

Параллельно с ценами на нефть укрепляется и российский рубль. По данным на 19:30 мск курс доллара на Московской бирже составлял 65,32 руб. за доллар. Американская валюта потеряла около 20 коп. по сравнению с открытием торгов. Евро ослаб примерно на 50 коп. и торговался на этот момент на уровне 75,59 руб.