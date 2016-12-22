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Reuters узнал о решении Москвы и Эр-Рияда увеличить добычу нефти
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Reuters узнал о решении Москвы и Эр-Рияда увеличить добычу нефти
Бизнес, 18:03
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Reuters узнал о решении Москвы и Эр-Рияда увеличить добычу нефти
Саудовская Аравия и Россия в частном порядке договорились увеличить объем нефтедобычи с сентября 2018 года, однако затем решили отложить это решение из-за противодействия Ирана, выяснил Reuters
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия заключили двустороннее соглашение в сентябре, целью которого является рост нефтедобычи и снижение цен на нефть, сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

Только после того, как соглашение об увеличении добычи нефти было достигнуто Москвой и Эр-Риядом, об этом плане были проинформированы остальные участники ОПЕК, отмечает агентство.

По словам источников Reuters, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак намеревались объявить о решении увеличить добычу на 500 тыс. барр. в день во время встречи участников ОПЕК+ в конце сентября.

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Однако после того, как против увеличения высказались другие участники организации стран — экспортеров нефти (в частности Иран, против которого США возобновили санкции), решение об увеличении объема нефтедобычи было отложено до саммита ОПЕК в Вене, намеченного на 6 декабря, рассказали собеседники агентства.

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Reuters также отмечает, что ранее Саудовская Аравия заявляла о готовности увеличить добычу на 200–300 тыс. барр. с сентября, чтобы покрыть дефицит сырой нефти, который образуется на рынке после возобновления санкций США против Ирана.

Представитель Минэнерго отказалась от комментариев РБК. В то же время в среду, 3 октября, министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна нарастить добычу нефти на 200–300 тыс. барр. в «течение нескольких ближайших месяцев», однако будет это сделано, только «если это потребуется» (цитата по ТАСС).

На фоне ожидания сокращения экспорта нефти Ираном в начале октября нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.

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В начале ноября США восстановят санкции против иранских нефтяных трейдеров и компаний. Кроме того, вернутся ограничения и на транзакции, совершаемые финансовыми институтами с Центробанком Ирана, и на предоставление услуг иранскому регулятору.

Тогда же начнет действовать и ограничение на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу (услуги, гарантирующие получение выплат в случае финансовых убытков), а также другие санкции в отношении энергетического сектора страны.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: Саудовская Аравия , цены на нефть , добыча нефти
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