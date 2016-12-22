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Нефть Brent поднялась выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года
Экономика, 19:25
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Нефть Brent поднялась выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года
За баррель североморской нефти по декабрьским фьючерсам в 18:57 мск отдавали на бирже $83,14. С момента открытия торгов в пятницу рост составил 2%
Фото: Darren Staples / Reuters

Стоимость декабрьских фьючерсов нефти марки Brent 28 сентября поднялась выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

По состоянию на 18:57 мск цена поднялась до $83,14, а потом начала снижаться. Максимальное значение за день было зафиксировано на уровне $83,17 за баррель. Рост к цене открытия торгов составил 2,03%.

Растет стоимость и декабрьских фьючерсов нефти марки WTI. В 19:14 мск баррель WTI торговался по $73,2, рост за день составил 1,72%.

Одновременно с подорожанием нефти скачки фиксируются и на валютном рынке. Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже упал на 40 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. В 18:15 мск европейская валюта опустилась до 75,99 руб. Снижается под конец дня и курс доллара: в 18:34 мск доллар торговался по 65,51 руб., показав падение на 11 копеек.

Основной причиной роста цен является ожидание сокращения экспорта нефти Ираном с ноября на фоне американских санкций, пояснил старший аналитик БКС Кирилл Таченников. В разговоре с РБК он отметил, что ​рынок пока не в состоянии прогнозировать, как он сможет заместить эти объемы и насколько быстро ОПЕК и Россия смогут отреагировать на рост спроса повышением собственной добычи. Таченников напомнил, что ранее члены ОПЕК не стали обещать нарастить добычу по просьбе США.

Эксперт добавил, что помимо этого на рост цен на нефть повлияло падение добычи в Венесуэле. Тем не менее, заметил Таченников, рост цен не сможет продолжаться бесконечно: если цена вырастет до $100 за баррель, как предсказывал глава Total Патрик Пуянне, то надолго она на этой отметке не задержится: потребители отреагируют снижением спроса, а комфортная цена для них составляет около $80 за баррель.

В начале недели, 25 сентября, цена нефти уже побила четырехлетний рекорд и превысила впервые с ноября 2014 года $81 за баррель. Росту котировок способствовало решение, которое было принято по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На ней Саудовская Аравия и Россия исключили немедленное дополнительное увеличение добычи. Таким образом они отвергли требование американского президента Дональда Трампа, который призывал немедленно принять меры для снижения мировых цен.

Авторы: Анна Трунина, Людмила Подобедова.
Теги: нефть Brent , продажа нефти , Биржа
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