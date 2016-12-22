ЦБ приостановил закупку валюты для Минфина с 9 августа

Банк России не покупал валюту для Минфина на внутреннем рынке с 9 августа. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Согласно материалам, ЦБ не совершал расчетов по покупке-продаже валюты для Минфина 10 августа. Поскольку в этих операциях используется инструмент с расчетами «завтра», это означает, что фактически таких сделок не было днем ранее, 9 августа. 8 августа была закуплена валюта на 8,4 млрд руб.

3 августа Минфин заявил о планах с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд руб. в день, суммарно — рекордные 383,2 млрд руб. Минфин проводит интервенции в соответствии с «бюджетным правилом»: на закупку иностранной валюты направляются дополнительные доходы от более высокой, чем заложено в бюджет, цены на нефть (выше $40 за баррель в ценах 2017 года, или $40,8). Всего в этом году на приобретение валюты планируется потратить 2,7 трлн руб.

