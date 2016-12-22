Нефтетрейдеры предсказали первый за 4 года подъем цен до $100 за баррель

Из-за возобновления санкций США против Ирана, кризиса в Венесуэле и других проблем нефтедобывающих стран цена на нефть будет расти, считают аналитики. Она может достигнуть отметки $100 за баррель, указывают эксперты

Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Крупные нефтетрейдеры предсказывают рост цен на нефть выше $100 за баррель впервые с 2014 года на фоне антииранских санкций США, пишет Bloomberg.

О возможности такого сценария предупреждают соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок. При этом Джегги считает реалистичным подъем нефтяных цен до $100 за баррель уже в четвертом квартале. «На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновении 2 млн баррелей нефти в день в четвертом квартале», — сказал он, выступая на конференции APPEC (S&P Global Platts Asia Pacific Petroleum Conference) в Сингапуре. «На мой взгляд, это говорит о скором всплеске цен на нефть до $100 за баррель», — добавил Джегги.

Локок из Trafigura Group в свою очередь предсказывает рост выше $100 за баррель в начале 2019 года.

Эксперт отмечает, что одновременно с поставками нефти из Ирана сокращаются и поставки сырой нефти из Венесуэлы. По его словам, с трудностями сталкиваются и сланцевые нефтедобытчики — из-за проблем с кадрами и ограниченной пропускной способности трубопроводов, — что также может привести к росту цен на нефть.

Допускают, что нефть будет дорожать, и аналитики ​​Citigroup Inc. Они отмечают, что этот сценарий возможен, «если все потенциальные рыночные риски будут реализованы».

Преодоление отметки $100 будет знаменовать возращение цен на нефть к уровню 2014 года, отмечает агентство. В Bloomberg также замечают, что это приведет к росту инвестиционной привлекательности крупных нефтяных компаний.

В последний раз выше отметки $100 цена барреля нефти марки Brent поднималась 9 сентября 2014 года.

В начале июня эксперты инвесткомпании Sanford C. Bernstein допускали, что отказ нефтяных компаний от реинвестирования получаемой ими прибыли может привести к резкому скачку цен на нефть: В отчете аналитиков также указывалось, что в последние годы нефтяные компании значительно сократили инвестиции в геологоразведку и освоение новых месторождений, чтобы увеличить выплаты акционерам. «Дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально куда более сильному, чем повышение до $150 за баррель, зафиксированное в 2008 году», — говорилось тогда в отчете компании. ​