Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин внес в правительство законопроект о сохранении в 2021 году страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на уровне 2020 года. Таким образом, предлагается оставить взносы на уровне 40,9 тыс. вместо 45,2 тыс. руб.

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году «позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии», заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Текст законопроекта размещен на портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

Изначально параметры индексации взносов для ИП на 2021–2024 годы были определены еще в конце 2019 года, до пандемии COVID-19. В частности, в 2021 году страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование для малых предпринимателей должны были увеличиться на 10,6%, до 45,2 тыс. руб. (36,4 тыс. и 8,8 тыс. руб. соответственно).

Речь идет о фиксированном размере взносов, которые платят за себя индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 300 тыс. руб. Если доход превышает эту сумму, предприниматель платит дополнительно 1% от суммы превышения.