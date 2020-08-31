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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин внес в правительство законопроект о сохранении в 2021 году страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на уровне 2020 года. Таким образом, предлагается оставить взносы на уровне 40,9 тыс. вместо 45,2 тыс. руб.

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году «позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии», заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Текст законопроекта размещен на портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

Изначально параметры индексации взносов для ИП на 2021–2024 годы были определены еще в конце 2019 года, до пандемии COVID-19. В частности, в 2021 году страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование для малых предпринимателей должны были увеличиться на 10,6%, до 45,2 тыс. руб. (36,4 тыс. и 8,8 тыс. руб. соответственно).

Речь идет о фиксированном размере взносов, которые платят за себя индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 300 тыс. руб. Если доход превышает эту сумму, предприниматель платит дополнительно 1% от суммы превышения.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Минфин предлагает изменить порядок индексации этих взносов после 2021 года в пользу предпринимателей. Начиная с 2022 года взносы на пенсионное и медицинское страхование будут индексироваться на меньшие суммы, чем предполагалось ранее.

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  • Пенсионные взносы предлагается увеличивать на темп роста среднемесячного фонда оплаты труда работников организаций, а не на изменение предельной базы для исчисления страховых взносов.
  • Взносы на ОМС предлагается индексировать на уровень инфляции, а не на темп роста средневзвешенного тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
  • В результате фиксированные страховые взносы для ИП в 2022 году составят 43,2 тыс. руб. (34,4 тыс. руб. в ПФР и 8,8 тыс. руб. в ФОМС) вместо предполагавшихся ранее 49,5 тыс. руб., в 2023 году — 45,8 тыс. руб. (36,7 тыс. руб. в ПФР и 9,1 тыс. руб. в ФОМС) вместо 52,5 тыс. руб.

Предлагаемое регулирование затронет 4,57 млн индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов частной практики, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, оценивает Минфин.

В результате отказа от индексации страховых взносов для ИП в 2021 году бюджеты Пенсионного фонда и ФОМС недополучат 25,6 млрд руб. (по сравнению с изначальным сценарием), а за три года — около 137 млрд руб. в результате пропуска индексации и изменения ее порядка после 2021 года.


 

Автор: Иван Ткачёв
Теги: малый бизнес, индивидуальные предприниматели, Минфин, страховые взносы
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