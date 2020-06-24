Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, передает «РИА Новости».

Подорожание стоимости барреля нефти в абсолютном выражении составило $7,42 (до $45,06 за баррель).

«Urals по-прежнему продается с премией к эталону [Brent] на фоне ограниченного предложения. Так, премия на партии российского сорта в Северо-Западной Европе 23 июня составила 1,55 доллара за баррель», — говорится в обзоре Argus. Премия на партии на Южном рынке составляет $2,55.

Правда, в агентстве отметили, что с начала июня размер премии уменьшился на $0,75 из-за невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок.

Материал дополняется.