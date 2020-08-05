Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

Минфин России впервые с начала пандемического кризиса получит дополнительные нефтегазовые доходы, поскольку цена нефти превысила заложенную в бюджете. Но из-за резкого падения добычи и экспорта Минфин продолжает продавать валюту

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минфин России с 7 августа по 4 сентября продаст на рынке из своих резервов иностранную валюту в эквиваленте 64,9 млрд руб. ($884 млн по текущему курсу). Ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 3,1 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

Минфин продает валюту со своих счетов в ЦБ с апреля, когда цена российской нефти Urals опускалась до минимальных с 1999 года $11 за баррель. За четыре месяца, с апреля по июль, ведомство потратило на это 600 млрд руб. (примерно $8,3 млрд), но объемы продаж снижаются благодаря восстановлению цен на нефть. По сравнению с предыдущим месяцем продажи валюты сократятся почти в два раза.

Объем ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составляет $118,7 млрд, то есть текущие темпы продажи валюты мало влияют на его размер.

Продолжающаяся продажа означает, что российский бюджет все еще недополучает нефтегазовые доходы относительно заложенного базового уровня. Однако теперь это связано исключительно с резким сокращением объемов нефтедобычи и нефтегазового экспорта, главным образом из-за сделки ОПЕК+.