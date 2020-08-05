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Экономика ,  
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Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

Минфин России впервые с начала пандемического кризиса получит дополнительные нефтегазовые доходы, поскольку цена нефти превысила заложенную в бюджете. Но из-за резкого падения добычи и экспорта Минфин продолжает продавать валюту
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минфин России с 7 августа по 4 сентября продаст на рынке из своих резервов иностранную валюту в эквиваленте 64,9 млрд руб. ($884 млн по текущему курсу). Ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 3,1 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

Минфин продает валюту со своих счетов в ЦБ с апреля, когда цена российской нефти Urals опускалась до минимальных с 1999 года $11 за баррель. За четыре месяца, с апреля по июль, ведомство потратило на это 600 млрд руб. (примерно $8,3 млрд), но объемы продаж снижаются благодаря восстановлению цен на нефть. По сравнению с предыдущим месяцем продажи валюты сократятся почти в два раза.

Объем ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составляет $118,7 млрд, то есть текущие темпы продажи валюты мало влияют на его размер.

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Продолжающаяся продажа означает, что российский бюджет все еще недополучает нефтегазовые доходы относительно заложенного базового уровня. Однако теперь это связано исключительно с резким сокращением объемов нефтедобычи и нефтегазового экспорта, главным образом из-за сделки ОПЕК+.

Вышли в плюс по ценовому фактору

В августе, согласно расчетам Минфина, федеральный бюджет впервые за пять месяцев получит дополнительные нефтегазовые доходы, поскольку цены на российскую нефть Urals превысили заложенный в бюджете базовый уровень (цену отсечения) — $42,4 за баррель. Средняя цена Urals в июле составила $43,9 за баррель, сообщил Минфин. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в августе 2020 года оценивается в 27,5 млрд руб. после недополученных нефтегазовых доходов июля в 47,8 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

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Этот показатель зависит от сложившихся котировок Urals в предыдущем месяце, фактически сложившегося курса доллара к рублю за предыдущий месяц и прогнозных месячных объемов добычи нефти и газа и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов, которые берутся из базового прогноза Минэкономразвития, составленного еще в прошлом году. Чтобы учесть еще и фактические объемы добычи и экспорта углеводородов, Минфин использует поправочную переменную — величину отклонения нефтегазовых доходов, фактически полученных в предыдущем месяце, от прогнозных. Именно этот компонент учитывает фактические объемы добычи и экспорта углеводородов.

Иными словами, Минфин в расчете дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов отдельно учитывает ценовой фактор и фактор объемов добычи/экспорта. Ценовой фактор начал обеспечивать приток дополнительных нефтегазовых доходов, но фактор сократившихся объемов перевешивает: поправочная переменная в августе оценена в 92,5 млрд руб. — максимум за все время действия последнего бюджетного правила в России, то есть с 2017-го. 

В июле экспорт нефти из страны снизился до 17,2 млн т — на 25% по сравнению с июлем прошлого года (рекордный обвал в российской истории), следует из данных Минэнерго. Базовый прогноз Минэкономразвития, составленный осенью 2019 года, предполагал, что ежемесячный экспорт нефти в третьем квартале 2020 года составит около 22,1 млн т, то есть на 28% больше, чем фактически сложившийся показатель за июль.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, нефтегазовые доходы, Urals, цена нефти
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