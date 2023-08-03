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Минфин предложил снизить минимальную цену этилового спирта

Минфин предложил снизить минимальную цену литра этилового спирта до 55 руб.
Минимальную цену литра этилового спирта предлагается снизить с 68 руб. до 55 руб. Это решение Минфин объясняет снижением цен на зерно на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минфин подготовил проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 руб. до 55 руб. за литр, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции», — говорится в сообщении.

Решение снизить минимальную цену ведомство объясняет снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости ввести акциз на весь этиловый спирт в России, чтобы бороться с производством и оборотом нелегального алкоголя. Она также предложила проводить денатурацию метанола, чтобы он по цвету и запаху отличался от этилового спирта.

Это произошло на фоне того, что в июне жители нескольких регионов России массово отравились алкогольным напитком «Мистер Сидр», в котором выявили примеси метанола и бутана.

Компания-производитель приобрела спирт у предпринимателя Артема Айрапетяна, а тот, в свою очередь, купил его у Дмитрия Егорова, Алексея Егорова и сержанта полиции Ивана Гребенкина, которые украли спирт со складов МВД. Всех фигурантов дела, кроме Алексея Егорова, который находится в розыске, арестовали.

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После этого Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр, а в Госдуме предложили запретить бизнесменам продавать пиво и сидр в точках общепита.

Теги
Минфин этиловый спирт
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