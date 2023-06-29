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В Госдуме обсудили запрет для ИП на продажу пива и сидра в общепите

В Госдуме обсудили запрет для ИП на продажу пива, сидра и медовухи в общепите
Фото: Nathan Stirk / Getty Images
Фото: Nathan Stirk / Getty Images

Депутаты Госдумы предложили запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в точках общепита, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на <…> розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — указано в документе. Помимо этого, депутаты предложили ввести обязанности передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее Минфин поддержал предложение о введении минимальных розничных цен на пиво и сидр. С таким предложением выступил комитет Госдумы по экономической политике в июне. Парламентарии заявили о необходимости определить их для сидра, пива, пуаре, медовухи и пивных напитков, а также о том, чтобы создать реестр дистрибьюторов такой продукции.

В начале июня в нескольких регионах люди массово отравились алкогольным напитком марки «Мистер Сидр». Экспертиза выявила в нем примеси метанола и бутана, сотрудники Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора изъяли более 70 тыс. л суррогатного сидра в 17 регионах. Число отравившихся выросло до 106 человек, 36 человек умерли, в том числе один ребенок.

Теги
Госдума алкоголь пиво сидр индивидуальные предприниматели
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