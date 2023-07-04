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Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт

Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь производимый в России этиловый спирт
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Необходимо ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече представителей верхней палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По мнению Матвиенко, такая мера поможет в борьбе с производством и оборотом нелегального алкоголя. При этом должны существовать субсидии на уплату акциза для медицинских учреждений, отметила она.

Также спикер Совфеда предложила проводить денатурацию метанола, чтобы он по цвету и запаху отличался от этилового спирта, и принять закон о внесудебном уничтожении изъятого в рамках уголовных дел нелегального алкоголя.

«Кроме этого, необходимо передать контроль за производством и оборотом метанола от Минздрава к Минпромторгу», — считает она.

В начале июня жители нескольких регионов России массово отравились алкогольным напитком марки «Мистер Сидр». Экспертиза выявила в нем примеси метанола и бутана, сотрудники Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора изъяли более 70 тыс. л суррогатного сидра в 17 регионах. Число отравившихся достигло до 106 человек, 36 человек умерли, в том числе один ребенок.

Выяснилось, что учредитель компании-производителя суррогатного сидра приобрел спирт у предпринимателя Артема Айрапетяна, а тот в свою очередь купил его у Дмитрия Егорова, Алексея Егорова и сержанта полиции Ивана Гребенкина, которые украли спирт со складов МВД — он хранился там с 2012 года. Всех фигурантов дела, кроме Алексея Егорова (он находится в розыске), задержали и арестовали.

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После случившегося власти решили ужесточить нормы в этой сфере: Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр, а в Думе предложили запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в точках общепита.

Теги
Персоны
Валентина Матвиенко Совфед алкоголь акциз этиловый спирт
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

Встреча с
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