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Moody's предупредило о риске дефолта Нигера из-за санкций

Moody's предупредило о риске дефолта Нигера из-за санкций и военного переворота
Агентство понизило долгосрочные рейтинги эмитента страны в иностранной и национальной валюте на две ступени — с B3 до Caa2 — с возможностью дальнейшего ухудшения

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Нигера в иностранной и национальной валюте на две ступени — с B3 до Caa2 — с возможностью дальнейшего ухудшения, говорится в сообщении агентства.

Понижение рейтинга связано с военным переворотом в стране и санкциями, введенными Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS) и Западноафриканским экономическим и валютным союзом против нигерского правительства.

«Эти санкции, которые включают в себя приостановку всех коммерческих и финансовых операций между государствами-членами ECOWAS и Нигером, а также замораживание активов Нигера в Центробанках и коммерческих банках стран ЭКОВАС, в случае сохранения, скорее всего, помешают Нигеру произвести предстоящие выплаты основного долга или процентов кредиторам, что по определению Moody's представляет собой дефолт», — говорится в сообщении.

В конце июля в Нигере произошел переворот. Военные свергли президента Мохамеда Базума, глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Ранее военные захватили власть в Мали и Буркина-Фасо.

Лидеры стран Западной Африки пригрозили ввести войска, если военные не вернут президента к власти. Буркина-Фасо и Мали в ответ предупредили, что расценят интервенцию в соседнюю страну как объявление войны.

ЕС и США осудили переворот. Госдепартамент предписал некоторым сотрудникам своей дипмиссии и их семьям покинуть страну. Франция также начала эвакуацию своих граждан.

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Теги
Елена Чернышова
Moody's Нигер санкции военный переворот
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