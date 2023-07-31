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Кремль заявил об обеспокоенности событиями в Нигере

Песков: Кремль обеспокоен событиями в Нигере и призывает все стороны с сдержанности
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Руководство России внимательно отслеживает события в Нигере, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Что касается Кремля — внимательно отслеживаем. Конечно, происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность, как и у всех участников саммита», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва выступает за «сдержанность всех сторон, восстановление законности».

«Мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», — уточнил Песков.

Группа военных из президентской гвардии Нигера (к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила президента Мохамеда Базума, а на следующий день заявила о его свержении. Новым главой государства себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств.

Соседние с Нигером страны, входящие в экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) потребовало от участников военного переворота в Нигере в течение недели восстановить конституционный порядок в стране и освободить президента, пригрозив в ином случае силовым вмешательством в ситуацию.

В случае если требование не будет выполнено, страны ЭКОВАС обещают предпринять «все меры», необходимые для восстановления конституционного порядка в Нигере.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере. По его словам, Париж готов дать «немедленный и непреклонный» ответ.

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