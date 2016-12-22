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Кудрин допустил возможность дефицита средств на выполнение майского указа
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Кудрин допустил возможность дефицита средств на выполнение майского указа
Экономика, 12:40
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Кудрин допустил возможность дефицита средств на выполнение майского указа
Глава Счетной палаты полагает, что заложенных Минфином денег может не хватить для достижения целей, предусмотренных новым майским указом Путина
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Средств, за счет которых предлагается финансировать реализацию положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», может не хватить, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента», — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Глава Счетной палаты отметил, что правительство пока не определилось с «распределением приоритетов» и средства, выделенные на финансирование так называемого майского указа, «не распределены по направлениям, национальным программам».

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Финансы

«Нам нужно в ближайшее время ознакомиться с этими предложениями, мы ждем их от правительства. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь», — сказал Кудрин.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Путин подписал 7 мая, после того как в четвертый раз официально вступил на пост президента России. Документ предписывает принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны, с тем чтобы уровень бедности в России снизился вдвое, продолжительность жизни выросла, страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира и был выполнен ряд других задач.

На реализацию положений майского указа необходимо 8 трлн руб. В конце мая Кудрин говорил о необходимости изыскания этих средств за счет смягчения действующего в России бюджетного правила.

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6 июня глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил методические указания по разработке национальных проектов, возложив персональную ответственность за исполнение нового майского указа на министров, а также на глав регионов и их заместителей.

13 июня, выступая в Госдуме с отчетом, Кудрин заявил, что ряд целевых показателей, установленных майскими указами 2012 года, не были достигнуты.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Алексей Кудрин
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