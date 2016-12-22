ФАС получила ходатайство НОВАТЭКа о покупке газовых активов АЛРОСА

НОВАТЭК Леонида Михельсона подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку газовых активов АЛРОСА — «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании, выставленных на аукцион. Об этом РБК сообщил представитель регулятора.

Активами в разное время интересовались и «Роснефть», и НОВАТЭК. От «Роснефти» ФАС ходатайства пока не получил.

АЛРОСА в понедельник, 25 декабря, объявила условия открытого аукциона. Подавать заявки на участие можно с 26 декабря до 29 января 2018 года. Сами торги назначены на 19 февраля 2018 года. АЛРОСА выставляет активы на аукцион по цене ниже их балансовой стоимости, составляющей 36 млрд руб. Стартовая цена — 30 млрд руб.

Спустя несколько дней после объявления условий аукциона «Роснефть» возмутилась ими, сравнив аукцион с приватизацией в стиле 1990-х. В частности, представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев указал на спешку в подготовке аукциона: «Заявки подаются до 26 января, а к этому моменту должны быть получены все согласования в ФАС. Все это делается под Новый год, в спешке, как ночью, аки тать в нощи».

«Роснефть» подготовила письмо в Росимущество (владеет 33% акций АЛРОСА) с просьбой пересмотреть условия аукциона. Представитель Росимущества знает об этом письме, но, по его словам, ведомство его пока не получило. «Роснефть» в 2013 году была близка к покупке этих газовых активов у АЛРОСА и даже заключила с ней соглашение на $1,38 млрд, но потом передумала, посчитав цену завышенной.



АЛРОСА настаивает, что готовилась к аукциону весь год и консультировалась с претендентами. Компания купила газовые активы в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса в 2009 году она продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а выкупила их в 2012 году за $1 млрд.