ФАС разрешила Сбербанку и «Яндексу» создать совместное предприятие

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Сбербанка и «Яндекс.Маркета» о создании совместного предприятия. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

«Сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», — указала ФАС.

О договоренности между «Яндексом» и Сбербанком о создании СП стало известно в августе 2017 года. Оно будет заниматься покупкой и продажей товаров и услуг через интернет. Новая структура была оценена в 60 млрд руб. «без учета будущей синергии». По условиям сделки, Сбербанк должен инвестировать 30 млрд руб. в «Яндекс.Маркет». Однако, обе стороны будут иметь равные доли в новой компании.