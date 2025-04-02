Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт машин

Пошлинами в 25% с 3 апреля будут облагаться все импортируемые в США автомобили, а не позднее 3 мая мера распространится на ввозимые автозапчасти. Трамп вводит «зеркальные» пошлины из-за торгового дисбаланса с рядом стран

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США с 3 апреля вводят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, следует из документа в федеральном регистре.

Кроме того, тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая. Пошлины будут дополнять уже существующие тарифы.

Автопроизводители, которые подпадают под льготный тарифный режим, должны предоставить документацию с указанием доли «американского компонента» в каждом продукте. При одобрении 25-процентная пошлина будет касаться только доли произведенного не в США содержимого автомобиля или компонента.

Трамп уже предупреждал о введении этой меры. Объявить о старте их действия он должен в 16:00 по местному времени (23:00 мск). NBC отмечает, что в это же время начинают закрываться главные фондовые рынки.

Эти тарифы Трамп называл «зеркальными», а сам день их объявления 2 апреля — «днем освобождения Америки». Меры затрагивают импорт из тех стран, которые обложили пошлинами продукцию из США, установили «несправедливые и дискриминационные» налоги для американских предприятий, работников и потребителей и т.д.

В Белом доме поясняли, что такие меры призваны помочь сбалансировать торговые отношения США, придать стимул развитию американской промышленности и обеспечить средства для реализации различных предвыборных обещаний Трампа, в том числе налоговых послаблений.

30 марта президент США заявил, что новые пошлины затронут все без исключения страны мира, хотя прежде глава Минфина Скотт Бессент обещал, что они коснутся лишь «грязных 15%» мировых экономик, то есть примерно 15% государств с сохраняющимся торговым дисбалансом.

Вашингтон не приводил список стран, которых коснутся новые меры, однако, как писал The Wall Street Journal, ожидается, что он будет близок к рекомендациям торгового представителя США, представленных в феврале. Тогда в перечень войдут в частности Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, рассказывал собеседник WSJ.

Трамп подписал указ о введении зеркальных таможенных пошлин, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны, еще в феврале. Введение мер было отсрочено до 2 апреля.

До этого США уже ввели пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая. Позже тарифы для Пекина были увеличены вдвое. Мексика, Канада и Китай предприняли ответные меры, Пекин и Оттава обратились с исками в ВТО.

Кроме того, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия. ЕС раскрыл, что меры затрагивают продукцию на $28 млрд, и ввел ответные тарифы для импорта на $26 млрд.