Стали известны размеры пошлин Трампа для стран бывшего СССР
Для стран бывшего СССР президент США Дональд Трамп ввел разные размеры тарифов.
- Молдавия — 31%
- Казахстан — 27%;
- Армения — 10%;
- Азербайджан — 10%;
- Грузия — 10%;
- Узбекистан — 10%;
- Туркменистан — 10%;
- Киргизия — 10%;
- Таджикистан — 10%;
Россия в списке не упоминается.
Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран в среду, 2 апреля. Они достигают 50%. Высчитываются они следующим образом — тарифы США установлены вдвое меньше пошлин, чем те, которые были установлены другими странами против США.
Президент США Дональд Трамп назвал указ «декларацией экономической независимости». Это связано с тем, что Америку на протяжении многих лет «грабили» другие нации — как «друзья, так и враги».
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