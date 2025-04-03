Стали известны размеры пошлин Трампа для стран бывшего СССР

Россия не попала в список стран с пошлинами США

Пошлины США для стран бывшего СССР будут достигать 31% — такой тариф Трамп ввел для Молдавии. Для большинства стран введен 10% размер. Для Украины — 10%. Россия в списке не упоминается

Для стран бывшего СССР президент США Дональд Трамп ввел разные размеры тарифов.

Молдавия — 31%

Казахстан — 27%;

Армения — 10%;

Азербайджан — 10%;

Грузия — 10%;

Узбекистан — 10%;

Туркменистан — 10%;

Киргизия — 10%;

Таджикистан — 10%;

Россия в списке не упоминается.

Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран в среду, 2 апреля. Они достигают 50%. Высчитываются они следующим образом — тарифы США установлены вдвое меньше пошлин, чем те, которые были установлены другими странами против США.

Президент США Дональд Трамп назвал указ «декларацией экономической независимости». Это связано с тем, что Америку на протяжении многих лет «грабили» другие нации — как «друзья, так и враги».