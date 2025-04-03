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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Стали известны размеры пошлин Трампа для стран бывшего СССР

Россия не попала в список стран с пошлинами США
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Возвращение Трампа в Белый дом
Пошлины США для стран бывшего СССР будут достигать 31% — такой тариф Трамп ввел для Молдавии. Для большинства стран введен 10% размер. Для Украины — 10%. Россия в списке не упоминается

Для стран бывшего СССР президент США Дональд Трамп ввел разные размеры тарифов.

  • Молдавия — 31%
  • Казахстан — 27%;
  • Армения — 10%;
  • Азербайджан — 10%;
  • Грузия — 10%;
  • Узбекистан — 10%;
  • Туркменистан — 10%;
  • Киргизия — 10%;
  • Таджикистан — 10%;

Россия в списке не упоминается.

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Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран в среду, 2 апреля. Они достигают 50%. Высчитываются они следующим образом — тарифы США установлены вдвое меньше пошлин, чем те, которые были установлены другими странами против США.

Президент США Дональд Трамп назвал указ «декларацией экономической независимости». Это связано с тем, что Америку на протяжении многих лет «грабили» другие нации — как «друзья, так и враги».

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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