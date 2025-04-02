Трамп заявил о чудовищном дисбалансе с пошлинами на машины

Пока другие страны вводят высокие пошлины на ввоз автомобилей, в США держалась пошлина в 2,5%, заявил Дональд Трамп. По его словам, в этом он обвиняет "бывших президентов" и вводит пошлины в 25% на ввоз машин.

Между США и другими странами — «чудовищный дисбаланс» в пошлинах на автомобили. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Этот дисбаланс «разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность», добавил американский лидер.

По его словам, США «взимают с других стран плату за машины всего в размере 2,4%». В то же время у других стран более высокие пошлины — Таиланд — 60%, Индия — 70%, Вьетнам — 75%, ЕС — 10%. «Аналогичным образом, до сегодняшнего дня Соединенные Штаты десятилетиями взимали 2,5% тариф — подумайте только об этих 2,5% — на автомобили иностранного производства», — сказал Трамп.

В результате «этих колоссальных торговых барьеров» большая доля автомобилей производится в Южной Корее, Японии, а Toyota «продает в Соединенные Штаты 1 миллион автомобилей иностранного производства». «А у General Motors продаж почти нет. Ford продает очень мало. Ни одной из наших компаний не разрешено выходить в другие страны. И я говорю, что друг и враг — и во многих случаях друг хуже врага с точки зрения торговли», — добавил президент США.

«Я вовсе не обвиняю другие страны в этом бедствии. Я обвиняю бывших президентов и бывших лидеров, которые не выполняли свою работу, они позволили этому случиться, и они позволили этому случиться до такой степени, что никто не может даже поверить», — сказал Трамп.

О том, что США с 3 апреля вводят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, стало известно ранее 2 апреля. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, следует из документа в федеральном регистре.