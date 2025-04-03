Трамп назвал сроки начала действия тарифов

Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за торгового дефицита. Базовая пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля, а «зеркальные» тарифы для ряда стран — с 9-го. Он предупредил, что может изменить размер пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, где названы сроки начала и действия. Документ распространил пул Белого дома.

Минимальная базовая таможенная пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля. Исключением станут товары, погруженные на суда и находящиеся на конечной стадии транзита до этой даты. «Зеркальные» тарифы для ряда стран начнут действовать с 9 апреля.

Вводимые тарифы будут дополнять уже существующие пошлины и сборы.

Мера не затронет ряд товаров, на которые уже распространяются дополнительные пошлины, например, изделия и производные из стали и алюминия, а также машины и автозапчасти — 25-процентные пошлины на них, согласно другому указу, начнут действовать с 3 апреля и не позднее 3 мая соответственно. Кроме того, меры не коснутся таких товаров, как медь, фармацевтические препараты, полупроводники, изделия из древесины, некоторые важнейшие полезные ископаемые, а также энергия и энергоресурсы.

Согласно указу, Трамп вводит в США чрезвычайное положение из-за «торгового дефицита», который в прошлом году достиг $1,2 трлн. Как отмечает CNN, это расширяет полномочия президента в введении пошлин.

Кроме того, американский лидер оставляет за собой право изменять размер тарифов и сферу их применения, если другие страны введут ответные меры или если производственные мощности и объем производства в США продолжат снижаться.

Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X

2 апреля Трамп объявил, что США введут «зеркальные» тарифы в отношении ряда стран. Он заявил, что размер вводимых тарифов будет вдвое меньше, чем те пошлины, которыми эти государства облагают США. Максимальные пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Для Евросоюза тарифы составят 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10%.

Также в список попали государства бывшего СССР. Наибольшие тарифы введут в отношении Молдавии (31%) и Казахстана (27%), для Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Киргизии и Таджикистана они составят 10%. России в перечне не было.

Трамп назвал введение пошлин с «декларацией экономической независимости» и счел, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности». Он предупредил, что лидерам стран, которые будут звонить и просить снять тарифы, будет советовать отменить свои пошлины.