Трамп заявил, что скажет звонящим из-за тарифов королям и королевам
Всем лидерам и представителям стран, которые будут звонить и просить об освобождении от тарифов, Трамп будет советовать отменить свои тарифы. Об этом сам президент США заявил во время объявления о введении пошлин.
«Всем иностранным президентам, премьер—министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — заявил Трамп.
«Тарифы обеспечивают нашей стране защиту от тех мер, которые могли бы нанести нам экономический ущерб», — добавил он.
О введении пошлин президент США объявил во вторник, 2 апреля. Пошлины США для других стран составят от 10% до 50%. Для бывших стран СССР тарифы составят от 10% до 31%.
Объясняя введение тарифов, Трамп заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Само объявление о пошлинах президент США назвал «одним из самых важных дней в американской истории» и «декларацией экономической независимости».
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