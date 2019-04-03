Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин

Правительство не продлило достигнутое в октябре соглашение с нефтяниками о ценах на бензин и дизельное топливо. Срок действия документа истек 1 апреля

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство не продлило соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке. Несмотря на обещания премьера Дмитрия Медведева и его заместителя Дмитрия Козака, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предоставили до конца марта нефтяным компаниями проекты соглашений. ​Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех нефтяников и двух чиновников.

Совещание в правительстве под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, посвященное источникам компенсаций для нефтяникам, должно было состояться в понедельник, 1 апреля. Об этом он говорил журналистам накануне. Но сторонам пока не удалось договориться, рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон.

«Один источник [для финансирования демпфера — компенсаций нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо на заправках], который уже определен, — введение дополнительных акцизов на газойль, — заявил Козак 30 марта, отвечая на вопрос РБК. — Но это только часть проблемы, другие источники — это предмет обсуждения в правительстве на следующей неделе».

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