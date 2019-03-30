Козак сообщил о найденном решении по компенсации нефтяникам заморозки цен

Правительство нашло один из возможных источников выплаты компенсаций нефтяникам за заморозку цен — им стали акцизы на газойль. На следующей неделе правительство обсудит и иные возможности

Финансирование компенсации нефтяникам за заморозку цен на топливо может быть частично получено за счет дополнительных акцизов на газойль. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает корреспондент РБК.

«Один источник [для финансирования демпфера — компенсаций нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо на заправках], который уже определен, — введение дополнительных акцизов на газойль», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак, отвечая на вопрос РБК. «Но это только часть проблемы, другие источники — это предмет обсуждения в правительстве на следующей неделе», — добавил он.

«Скорее нет», — сказал Козак в ответ на вопрос, может ли для этих целей быть увеличен НДПИ.

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