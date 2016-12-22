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«Росатом» заявил о переносе сделки с партнерами по турецкой АЭС
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«Росатом» заявил о переносе сделки с партнерами по турецкой АЭС
Бизнес, 17:10
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«Росатом» заявил о переносе сделки с партнерами по турецкой АЭС
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев допустил перенос сделки по продаже 49% в проекте АЭС «Аккую» в Турции на 2019 год. Госкорпорация продолжит самостоятельно финансировать строительство станции
Алексей Лихачев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Сделка по продаже 49% в проекте по строительству первой АЭС «Аккую» в Турции, скорее всего, сдвинется на 2019 год, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «В этом году невелика вероятность [закрытия сделки]», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»). Но на вопрос, состоится ли сделка в 2019 году, Лихачев ответил утвердительно.

Первоначальный ​консорциум турецких инвесторов, о котором «Росатом» объявил летом прошлого года, развалился: компании не хотели вкладывать в проект средства и выбирать поставщиков на тендерной основе, так как хотели предлагать услуги своих подрядчиков на бартерной основе. Источники РБК сообщали, что новым партнером «Росатома» в этом проекте может стать турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC. Однако, по данным одного из собеседников РБК, EUAS ICC готова купить лишь 5% в проекте.

Лихачев в среду, 28 марта, сказал журналистам, что «желающие инвестировать в проект «Аккую» есть, и не только в Турции». «Покупатели меняются», — добавил он.

Пока что «Росатому» атомный регулятор Турции TAEK не выдал лицензию на строительство этой АЭС, хотя госкорпорация подала заявку еще год назад. «Росатом» проводит предварительные работы на площадке станции в рамках полученного в октябре 2017 года ограниченного разрешения на строительство АЭС (без атомных объектов).

Как писал РБК, на первую неделю апреля намечена закладка фундамента будущей АЭС с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это подтвердил во вторник, 27 марта, и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы «Росатом» успел построить АЭС к 100-летию республики — к 2023 году. Страны заключили межправительственное соглашение о строительстве четырехблочной АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект Владимир Путин оценивал в $22 млрд. Но проект тормозили​ как внешнеполитические отношения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.

Церемония закладки фундамента — это всего лишь шоу. Самое главное для «Росатома» — это привлечение в проект инвесторов, отмечает глава российско-турецкого аналитического центра Айдын Сезер. «Российская госкорпорация, которая уже вложила около $3 млрд в проект, сейчас очень нуждается в партнерах с деньгами, чтобы продолжать проект. А получается, что Эрдоган, вместо того чтобы помочь «Росатому» с этим, снова в своей восточной манере лишь хочет показать, что «все идет по плану, ребята», — сказал Сезер.

«Стратегически мы ищем партнеров, именно партнеров, чтобы была синергия», — сообщил представитель «Росатома». До момента подписания соглашения проект финансируется на 100% российской стороной для обеспечения строительства АЭС по утвержденному графику, добавил он.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом»
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