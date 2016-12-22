Турция выдала «Росатому» лицензию на постройку первого блока АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую». Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечает агентство, турецкий регулятор признал проект строительства АЭС, который реализует российская корпорация «Росатом», соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Министр энергетики России Александр Новак в разговоре с Anadolu заявил, что строительство первой атомной электростанции в Турции идет по графику. «Мы ждали лицензии на строительство, и теперь мы получили информацию о том, что разрешение будет предоставлено», — сказал министр.

Anadolu также сообщает, что церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую», как ожидается, пройдет во вторник, 3 апреля, при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре прошлого года «Росатом» приступила к строительству АЭС «Аккую» в Турции в рамках ограниченного разрешения на сооружение. Также турецкое правительство выделило налоговые и таможенные льготы проекту АЭС «Аккую».

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано в мае 2010 года. Церемония закладки первого камня состоялась в апреле 2015 года. Планируется ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1300.