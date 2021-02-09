В МИДе выразили надежду на проведение экономических форумов в 2021 году

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В России рассчитывают, что эпидемическая обстановка по коронавирусу не станет препятствием для проведения в 2021 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума (ВЭФ) и II Каспийского экономического форума. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, его слова передает ТАСС.

По словам Панкина, по поводу проведения ведущих деловых форумов в этом году присутствует «осторожный оптимизм».

«Хочется верить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, а также Российскую энергетическую неделю, которые являются ключевыми международными экономическими мероприятиями в нашей стране», — сказал замминистра. Также он добавил, что на 2021 год запланирована организация II Каспийского экономического форума в Москве в августе, в котором могут принять участие главы правительств прикаспийских государств.

Панкин считает, что сейчас страна находится «в точке постпандемийного перелома». В связи с чем есть основания полагать, что в России все больше будет возрастать роль крупных дискуссионных площадок, пояснил замминистра.