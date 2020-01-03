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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
Как заявил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, существующие запасы топлива и режим работы белорусских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности рынка
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Белоруссия с 1 января 2020 года временно приостановила экспорт произведенных нефтепродуктов на фоне прекращения поставок российской нефти на НПЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».

«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — отметили в концерне.

По словам зампредседателя «Белнефтехима» Андрея Бунакова, концерн может обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива, в том числе автомобильного, в полном и необходимом объеме. «Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», — отметил он (цитата по БелТа).

Он добавил, что обязательства Белоруссии по экспорту будут выполнены. Однако есть «определенный лаг времени исполнения своих обязательств» и партнеры Белоруссии «не пострадают».

Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию
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С 1 января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, загрузка мощностей НПЗ была снижена до минимального значения, заявили в концерне «Белнефтехим». Источник ТАСС сообщал, что сейчас на белорусских НПЗ есть нефтезапасы в размере 0,5 млн т сырья, которые смогут обеспечить работу в штатном режиме примерно на 20 суток. В «Транснефти» объяснили, что к началу года российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья в белорусские НПЗ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на шесть источников в нефтяной отрасли писало, что экспорт российской нефти в Белоруссию может быть остановлен с 1 января из-за отсутствия договоренностей по условиям поставок в 2020 году. По данным Reuters, это может привести к появлению дополнительных экспортных объемов российской смеси Urals в Балтике.

Президенты Белоруссии и России — Александр Лукашенко и Владимир Путин — провели последние в минувшем году телефонные переговоры 30 и 31 декабря, по их итогам обе стороны договорились подготовить промежуточный вариант соглашения по поставкам нефти, если страны не смогут его достичь до 1 января. Лукашенко заявлял, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск в качестве альтернативы может начать реверсные поставки саудовской или американской нефти в Белоруссию через Польшу, а также «забрать» для этого две трубы магистрального нефтепровода «Дружба».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Белоруссия, НПЗ
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