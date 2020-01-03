Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Как заявил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, существующие запасы топлива и режим работы белорусских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности рынка

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Белоруссия с 1 января 2020 года временно приостановила экспорт произведенных нефтепродуктов на фоне прекращения поставок российской нефти на НПЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».

«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — отметили в концерне.

По словам зампредседателя «Белнефтехима» Андрея Бунакова, концерн может обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива, в том числе автомобильного, в полном и необходимом объеме. «Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», — отметил он (цитата по БелТа).

Он добавил, что обязательства Белоруссии по экспорту будут выполнены. Однако есть «определенный лаг времени исполнения своих обязательств» и партнеры Белоруссии «не пострадают».