«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он напомнил, что все поставки осуществляются, только если компания подаст заявку на прокачку нефти через систему «Транснефти». С 1 января соответствующих заявок нет, сказал он.

«При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме», — добавил Демин.

По данным источника ТАСС, близкого к белорусским НПЗ, в республике имеется около полмиллиона тонн нефти запасов, которого может хватить на работу в течение 20 дней.