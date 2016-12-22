Путин утвердил повышение НДС до 20%

Президент окончательно утвердил повышение ставки НДС до 20%. В конце июля законопроект был принят в третьем чтении Госдумой

Владимир Путин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.

Предложение о повышении НДС до 20% правительство официально выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, это изменение структуры сбора налогов должно дать бюджету дополнительно 600 млрд руб. в год. Эти деньги должны пойти на финансирование поручений, который Владимир Путин перечислил в майском указе» (по оценкам правительства, бюджету исполнение «майского указа» обойдется в 8 трлн руб.). Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля.

Согласно данным опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК, 80% крупных российских компаний повысят цены из-за изменения ставки НДС. О том, что цены останутся неизменными, заявило руководство лишь 10% компаний.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта уже заявили, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с действующей льготной ставки в 10% до 20% станет подорожание билетов и увеличение нагрузки на отрасль. По оценке ассоциации, стоимость билетов увеличится на 8% — 10%.