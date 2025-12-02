Набиуллина, Силуанов, Костин на форуме «Россия зовет!». Трансляция

В Москве начался форум «Россия зовет!». На нем проходит макроэкономическая сессия. РБК ведет прямую трансляцию.

Ее участники:

глава ЦБ Эльвира Набиуллина;

министр финансов Антон Силуанов;

министр экономического развития Максим Решетников;

заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин;

президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин;

председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь;

основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин;

Модератор сессии — первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».