Набиуллина, Силуанов, Костин на форуме «Россия зовет!». Трансляция
В Москве начался форум «Россия зовет!». На нем проходит макроэкономическая сессия. РБК ведет прямую трансляцию.
Ее участники:
- глава ЦБ Эльвира Набиуллина;
- министр финансов Антон Силуанов;
- министр экономического развития Максим Решетников;
- заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин;
- президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин;
- председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь;
- основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин;
Модератор сессии — первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».
