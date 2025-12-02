 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Набиуллина, Силуанов, Костин на форуме «Россия зовет!». Трансляция

Видео выступлений Набиуллиной, Силуанова, Костина на форуме «Россия зовет!»
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
ВТБ VTBR ₽72,23 -0,33%

В Москве начался форум «Россия зовет!». На нем проходит макроэкономическая сессия. РБК ведет прямую трансляцию.

Ее участники:

  • глава ЦБ Эльвира Набиуллина;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • министр экономического развития Максим Решетников;
  • заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин;
  • президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин;
  • председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь;
  • основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин;

Модератор сессии — первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Читайте РБК в Telegram.

Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
Первый зампред ВТБ написал о безумных качелях рубля и пакте ЦБ с властями
Финансы
ВТБ показал ролик с Набиуллиной — судьей и Силуановым — велосипедистом
Финансы
Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до конца 2025 года
Экономика
