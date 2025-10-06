Силуанов оценил влияние повышения НДС на рост инфляции
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% может вызвать рост инфляции на 1 процентный пункт. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
«НДС может повлиять на финансовый результат компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат и социальных выплат населению», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, внесение изменений в Налоговый кодекс принесет федеральному бюджету дополнительные 2,3 трлн руб.
Также Силуанов рассказал, что нуждающиеся в дополнительной финансовой помощи российские регионы получат ее. «Хочу сказать, что мы специально оставили нераспределенные ресурсы в дотациях на сбалансированность [региональных бюджетов]. Поддержим те регионы, где требуется финансовая помощь», — уточнил он.
Глава Минфина добавил, что ведомство выделит средства на борьбу с беспилотниками и усиление безопасности приграничных регионов. «Необходимые ресурсы с силовыми ведомствами определены и учтены в бюджете. Дополнительные средства направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности в приграничных и новых регионах», — заявил Силуанов.
Минфин предложил повысить НДС до 22% в конце сентября. При этом льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.
Опрошенные РБК аналитики допускали, что из-за этого Центробанк может не снижать ключевую ставку в октябре. Но в дальнейшем рост НДС может стать дезинфляционным фактором благодаря снижению дефицита бюджета.
Президент России Владимир Путин заявлял, что повышение НДС отразится на экономическом росте. «Это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные [макроэкономические] параметры и создать условия для дальнейшего развития [экономики]», — сказал он.
